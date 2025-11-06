Бывший СССР
Экс-боец ВСУ оценил навыки наемников из США

РИА Новости: Наемники из США не владеют боевыми навыками
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Наемники из США отличаются лишь экипировкой и не владеют боевыми навыками. Их способности оценил бывший боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Лютик в беседе с РИА Новости.

«Сказать, что они прям что-то там умеют… просто понадевали на себя столько вещей, крутые автоматы, но по факту они ничего не умели», — рассказал Лютик, вспоминая совместную операцию с американскими наемниками.

Он отметил, что половина бойцов из США говорят по-русски, так как являются иммигрантами из России и с Украины.

Ранее бывший солдат ВСУ рассказал, что инструкторы сами допускали опасные ошибки. Говоря же об украинских новобранцах, Фартовый отметил отсутствие у многих из них базового опыта и воинской дисциплины.

