Российский отряд использовал дрон-камикадзе для уничтожения флагов Украины и объяснился

Центр БПЛА «Рубикон» отчитался об уничтожении трех флагов Украины под Сумами
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Центр беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Рубикон» отчитался об уничтожении трех флагов Украины под Сумами. Об этом сообщается в Telegram-канале российского подразделения.

Судя по выложенным кадрам, оператор БПЛА пролетал над одной из дорог в Сумской области и заметил флаги на щите с пожеланием хорошего пути. После этого военный использовал дрон-камикадзе, чтобы подорвать флаги.

В канале отряда объясняется, что этим жестом послали сигнал противнику, поставив «окончательную точку в вопросе доминирования не только на земле, но и в небе».

Днем ранее, 6 ноября, сообщалось, что Вооруженные силы Украины ударили по занятому ахматовцами дому.

