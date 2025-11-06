Центр БПЛА «Рубикон» отчитался об уничтожении трех флагов Украины под Сумами

Центр беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Рубикон» отчитался об уничтожении трех флагов Украины под Сумами. Об этом сообщается в Telegram-канале российского подразделения.

Судя по выложенным кадрам, оператор БПЛА пролетал над одной из дорог в Сумской области и заметил флаги на щите с пожеланием хорошего пути. После этого военный использовал дрон-камикадзе, чтобы подорвать флаги.

В канале отряда объясняется, что этим жестом послали сигнал противнику, поставив «окончательную точку в вопросе доминирования не только на земле, но и в небе».

Днем ранее, 6 ноября, сообщалось, что Вооруженные силы Украины ударили по занятому ахматовцами дому.