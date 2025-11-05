Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:08, 5 ноября 2025Россия

Стало известно об ударе ВСУ по занятому ахматовцами дому

Командир «Ахмата» с позывным Аид: ВСУ ударили по занятому разведчиками дому
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по занятому ахматовцами дому в городе Кременная в Луганской народной республике. Об этом стало известно из публикации в Telegram-канале одного из командиров спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

По словам Аида, разведчики «Ахмата» заняли один из жилых домов в городе, и так как в здании не было света, они были вынуждены пользоваться генератором электричества. Из-за местного бродячего пса, который внезапно перегрыз кабель устройства, военнослужащие покинули дом и принялись чинить генератор. В этот момент ВСУ нанесли по зданию удар.

Один из разведчиков был тяжело ранен осколком, но никто не погиб. Если бы не Боба (так звали собаку), погибли бы все

Аид
Материалы по теме:
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо» Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо»Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
10 октября 2025

Когда был нанесен удар, о котором рассказал Аид, военный не уточнил.

Ранее сообщалось, что военные из «Ахмата» взорвали черный полиэтиленовый мешок с бойцами ВСУ и сняли это на видео.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил об ответе на ядерные испытания участников договора о ядерном сдерживании

    Шойгу высказался по поводу планов США о возобновлении ядерных испытаний

    Глава Генштаба России оценил сроки подготовки к ядерным испытаниям

    Путин поручил подготовить предложения по ядерным испытаниям

    Президент Словакии рассказал о невозможном требовании ЕС

    Российский подросток получил удар ножом в торговом центре

    Путин отреагировал на слова Трампа о ядерных испытаниях

    Десятки пассажиров срочно эвакуировали из самолетов в США из-за телефонных мошенников

    На Украине назвали сроки замены копеек на шаги

    Стало известно о госпитализации Кашпировского после потери сознания в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости