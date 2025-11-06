ФСИН подготовит кадры для других стран

«Ведомости»: ФСИН намерена готовить кадры иностранных пенитенциарных систем

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует обучать в своих высших учебных заведениях (вузах) сотрудников пенитенциарных систем иностранных государств. Это предусмотрено проектом поправок к приказу, регулирующему научную и образовательную деятельность в системе ФСИН, передают «Ведомости».

По данным издания, иностранные слушатели смогут освоить курсы среднего профессионального образования, бакалавриата, специалиста и магистратуры, а также программы профессионального обучения и повышения квалификации. В ведомстве подчеркнули, что эти программы нацелены на обмен опытом и повышение квалификации иностранных сотрудников без изменения содержания образовательных программ, существующих для россиян. Отмечается, что участие иностранцев возможно только в рамках международных договоров России.

Обучение иностранных специалистов будет осуществляться в вузах академии и подведомственных ФСИН образовательных центрах.

По данным «Ведомостей», секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников рассказал, что обучение для иностранных граждан будет проходить на русском языке. Он отметил, что участие иностранных специалистов не повлияет на дефицит кадров в России. Мельников добавил, что, скорее всего, обучение по программе для иностранцев будет платным. По его словам, это позволит привлекать дополнительные средства и улучшать оплату труда преподавателей.

Ранее замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александр Розин заявил, что дефицит кадров в российских колониях и тюрьмах достиг критического уровня.

