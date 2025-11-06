Глава столицы российского региона ушел в отставку

Глава администрации Рязани Артемов ушел в отставку по собственному желанию

Глава администрации Рязани Виталий Артемов сообщил о своей отставке. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Жизнь не стоит на месте, и настало время перевернуть страницу. Принял непростое для себя решение. По собственному желанию покидаю пост главы администрации Рязани», — написал Артемов.

Он выразил уверенность, что город продолжит поступательное развитие, а все запланированные проекты будут исполнены на должном уровне и в срок.

Артемова назначили главой Рязани в ноябре 2023 года.

Ранее глава Симферополя Сергей Петелин подал заявление об отставке. Свое кресло чиновник оставил в связи с переходом на новую работу.