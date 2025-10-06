Россия
09:09, 6 октября 2025

Глава крупного крымского города ушел в отставку

Аксенов: Глава Симферополя Петелин написал заявление об отставке
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

Глава Симферополя Сергей Петелин подал заявление об отставке. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«Глава администрации Симферопольского района Сергей Анатольевич Петелин написал заявление об увольнении по собственному желанию», — сообщил Аксенов.

Он добавил, что свой пост чиновник покидает в связи с переходом на новую работу. Других подробностей о ситуации он не привел.

В апреле в отставку ушел глава Феодосии Игорь Ткаченко. Его место занял Владимир Ким. В июле 2024 года в отставку ушел глава Керчи Святослав Брусаков. О причинах, которые могли привести к этому, тогда не сообщалось.

