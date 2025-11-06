Экономика
02:58, 6 ноября 2025Экономика

Иностранные компании почти оставили попытки уйти из России

AK&M: Число сделок по уходу иностранного бизнеса из России упало в 2,7 раза
Александра Синицына
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В III квартале 2025 года число сделок по уходу иностранного бизнеса из России упало в 2,7 раза, за это время состоялось всего пять подобных операций, говорится в отчете по рынку M&A (слияний и поглощений) от AK&M. За последние девять месяцев было проведено 15 таких сделок — минимум с 2022 года, передает РБК.

Речь идет о компаниях (или активах), которые находятся на территории РФ, а продавцом выступает иностранный инвестор.

«В июле — сентябре 2025 года зафиксировано всего пять таких транзакций из 88 [всех состоявшихся на рынке слияний и поглощений], а их суммарная стоимость составила 137 миллионов долларов — это всего лишь 1,9 процента от общего объема транзакций периода», — указано в отчете.

На II квартал текущего года пришлась лишь одна такая сделка, на I квартал — девять. Эксперты рынка связывают сокращение числа сделок по уходу иностранцев из России с чрезмерно высокими обязательными дисконтами на подобные активы и трудностью согласования с государством.

Ранее сообщалось, что иностранные бренды стали реже появляться в России. При этом к к сентябрю в стране заработали представительства De'Longhi (Италия), BEKO (Турция), Columbia Coffee (Турция), Guess Jeans (США), Kappa (Италия), PDPaola (Испания).

Свежая Россия
