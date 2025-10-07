Иностранные бренды стали реже появляться в России

Nikoliers: Выход иностранных брендов на российский рынок упал на 25 процентов

Выход иностранных брендов на российский рынок резко упал. Об этом со ссылкой на данные консалтинговой компании Nikoliers сообщает РИА Новости.

По данным аналитиков, с января в России начали работу 13 новых зарубежных игроков и еще 8 планируют прийти до конца года. Их число на четверть сократилось в годовом выражении (минус 25 процентов к результатам 2024-го).

Так к сентябрю в стране заработали представительства De'Longhi (Италия), BEKO (Турция), Columbia Coffee (Турция), Guess Jeans (США), Kappa (Италия), PDPaola (Испания).

Чаще всего в России начинали работу бренды из Италии — 30,8 процента, Турции — 23,1 процента и Китая — 15,4 процента. Как отмечают в Nikoliers, к концу года также должны запуститься компании из Ирана, ОАЭ, Узбекистана, Финляндии и Мексики.

В сентябре Роспатент предварительно отказал французскому автоконцерну Renault в регистрации товарного знака в России. Согласно информации из электронной базы МБ ВОИС, компания подала заявку на регистрацию товарного знака Reno для производства и продажи автомобилей в октябре 2024 года, а в апреле 2025-го получила предварительный отказ.