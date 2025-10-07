Экономика
15:53, 7 октября 2025

Иностранные бренды стали реже появляться в России

Вячеслав Агапов

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Выход иностранных брендов на российский рынок резко упал. Об этом со ссылкой на данные консалтинговой компании Nikoliers сообщает РИА Новости.

По данным аналитиков, с января в России начали работу 13 новых зарубежных игроков и еще 8 планируют прийти до конца года. Их число на четверть сократилось в годовом выражении (минус 25 процентов к результатам 2024-го).

Так к сентябрю в стране заработали представительства De'Longhi (Италия), BEKO (Турция), Columbia Coffee (Турция), Guess Jeans (США), Kappa (Италия), PDPaola (Испания).

Чаще всего в России начинали работу бренды из Италии — 30,8 процента, Турции — 23,1 процента и Китая — 15,4 процента. Как отмечают в Nikoliers, к концу года также должны запуститься компании из Ирана, ОАЭ, Узбекистана, Финляндии и Мексики.

В сентябре Роспатент предварительно отказал французскому автоконцерну Renault в регистрации товарного знака в России. Согласно информации из электронной базы МБ ВОИС, компания подала заявку на регистрацию товарного знака Reno для производства и продажи автомобилей в октябре 2024 года, а в апреле 2025-го получила предварительный отказ.

