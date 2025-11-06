Ценности
10:09, 6 ноября 2025Ценности

Известная гимнастка из России без бюстгальтера станцевала на камеру в откровенном платье

Гимнастка Самира Мустафаева станцевала на камеру в черном откровенном платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @samira__mustafaeva

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева опубликовала видео в откровенном образе. Ролик появился в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Известная российская и азербайджанская спортсменка, основательница сети студий растяжки и фитнеса SMstretching станцевала на камеру в черном платье с глубокими вырезами в области бедер. Помимо этого, упомянутое изделие было декорировано кружевом в области декольте. В то же время звезда отказалась от бюстгальтера.

Кроме того, Мустафаева надела черные чулки и сапоги на каблуках. Свой образ она дополнила чокером и собранной прической.

Ранее в ноябре известная гимнастка из России вышла на публику в платье с глубоким декольте. Спортсменка Самира Мустафаева в откровенном наряде посетила премию «Жара Media Awards 2025».

