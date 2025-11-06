Наука и техника
21:06, 6 ноября 2025

Китайские астронавты застряли в космосе из-за повреждения на корабле

DM: Китайские астронавты не могут вернуться на Землю из-за повреждения корабля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lian Zhen/ XinHua/ Globallookpress.com

Китайские астронавты застряли в космосе из-за повреждения корабля Shenzhou-20. Об этом сообщает The Daily Mail (DM).

Корабль столкнулся с космическим мусором, который оставил на корпусе глубокую вмятину. Возвращение на Землю из-за этого может стать небезопасным.

Три астронавта находятся на станции «Тяньгун» с апреля, они проводят научные эксперименты, выходят в открытый космос и живут в условиях невесомости. Второй экипаж, который должен был сменить коллег на станции, уже прибыл, полет состоялся 31 октября.

Сейчас проводится оценка масштаба повреждений на Shenzhou-20 и выявление критических неисправностей.

О столкновении корабля с космическим мусором стало известно 6 ноября. Было принято решение о переносе миссии по возвращению на Землю.

