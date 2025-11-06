Косметолог покалечила 65-летнюю Веру Сотникову и подала на нее в суд

Косметолог Зухра Амин покалечила актрису Веру Сотникову и подала на нее в суд

Косметолог Зухра Амин подала в суд на актрису Веру Сотникову, которая осталась недовольна результатом ее работы. Подробностями последняя поделилась в эфире шоу «Звезды сошлись».

65-летняя знаменитость осталась недовольна результатом нитевого лифтинга. По словам актрисы, после процедуры она осталась покалеченной — на ее лице образовались гематомы, а нити, в свою очередь, спустились к подбородку. «Когда я озвучила проблему, мне сделали одолжение: приняли и натянули нити вниз, сделали дырку в подбородке, обрезали и заклеили все пластырем. Но потом нити через надрез все равно торчали и кровоточили», — посетовала она.

В конечном счете пациентка устраняла последствия неудачного вмешательства у других специалистов в Санкт-Петербурге, потратив на это около миллиона рублей. По этой причине Сотникова отказалась рекламировать услуги клиники.

Однако косметолог, которая делала лифтинг, не согласилась с обвинениями Сотниковой. Амин заявила, что на самом деле нити из ее лица не торчали. Кроме того, специалистка отметила, что не только удачно провела процедуру, но и финансово помогла клиентке сразу после приема, одолжив ей миллион рублей на строительство дома.

После того как Сотникова отказалась рекламировать ее услуги, Амин подала против нее иск в попытке вернуть свои деньги. «Зухра дала интервью, где сказала, что деньги я у нее украла», — пожаловалась актриса. При этом косметолог опровергла ее слова в студии и заявила, что действительно дала деньги добровольно, но решила вернуть их через суд после конфликта.

Сотникова, в свою очередь, убеждена, что столкнулась с мошенничеством и намерена подать встречный иск на 50 миллионов рублей за моральный ущерб. «Нарушены все этические нормы поведения врача с пациентом. Навязывание себя, своих услуг, денег (...). Она меня обработала», — подытожила артистка.

