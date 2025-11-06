Мир
08:56, 6 ноября 2025Мир

Макрона назвали нарциссом

Бывший наставник Макрона Минц назвал его нарциссом и худшим президентом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Влиятельный политический советник и бывший наставник французского лидера Эммануэля Макрона Ален Минц назвал его нарциссом и худшим президентом. Об этом сообщает Politico.

«Было время, когда Ален Минц восхвалял президента Франции Эммануэля Макрона, сравнивая его с наполеоновскими генералами. Перенесемся на восемь лет вперед, и Минц (...) теперь говорит, что он худший президент со времен основания Пятой республики Франции в 1958 году», — говорится в материале.

По словам Минца, нарциссизм Макрона заставил его принимать безрассудные решения, которые «поставили под угрозу французские институты» и усилили позиции крайне правых в преддверии президентских выборов 2027 года.

«Макрон оставляет страну в гораздо худшем состоянии, чем когда он взял бразды правления в свои руки. Он оставит политический ландшафт, который, возможно, навсегда останется нестабильным во Франции. Это непростительно», — заключил советник.

Ранее стало известно, что рейтинг доверия Макрону снизился до 11 процентов. Уточняется, что в этом октябре показатели снова упали, достигнув самого низкого уровня и сравнявшись с худшим результатом 24-го президента Франции Франсуа Олланда.

