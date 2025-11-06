Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
03:07, 6 ноября 2025Культура

Меган Маркл вернулась к съемкам в Голливуде

The Sun: Меган Маркл вернулась к съемкам в Голливуде после 8 лет перерыва
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл снимется в голливудском фильме «Близкие друзья» (Close Personal Friends) после 8 лет перерыва. Тогда она заявляла об окончании своей актерской карьеры, передает газета The Sun со ссылкой на источники.

5 ноября герцогиню Сассекскую заметили на съемочной площадке в Пасадине (штат Калифорния). В актерский состав фильма также вошли Бри Ларсон, Лили Коллинз, Джек Куэйд и Генри Голдинг, кинолента расскажет историю двух влюбленных пар.

«Это важный момент для Меган, который символизирует ее возвращение к тому, что она по-настоящему любит. Она была завалена предложениями, но это показалось ей подходящим», — отметил собеседник издания, добавив, что принц Гарри полностью поддерживает свою жену.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Евросоюз готовится ужесточить въездные правила для россиян. Граждане РФ могут лишиться доступа к одному виду виз

    Отсутствие Лаврова на оперативном заседании Совбеза России объяснили

    Российский сенатор назвал визит Джоли в Херсон пиар-акцией на голоде и страхе

    Мировые цены на говядину выросли до максимума с 1960 года

    Блогерша описала отношение жителей Белиза к россиянам словами «им все равно, кто ты»

    На Солнце произошел второй крупный выброс плазмы

    Меган Маркл вернулась к съемкам в Голливуде

    Временные ограничения на прием и выпуск судов ввели еще в трех российских аэропортах

    Задержан голый пенсионер на велосипеде

    Иностранные компании почти оставили попытки уйти из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости