The Sun: Меган Маркл вернулась к съемкам в Голливуде после 8 лет перерыва

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл снимется в голливудском фильме «Близкие друзья» (Close Personal Friends) после 8 лет перерыва. Тогда она заявляла об окончании своей актерской карьеры, передает газета The Sun со ссылкой на источники.

5 ноября герцогиню Сассекскую заметили на съемочной площадке в Пасадине (штат Калифорния). В актерский состав фильма также вошли Бри Ларсон, Лили Коллинз, Джек Куэйд и Генри Голдинг, кинолента расскажет историю двух влюбленных пар.

«Это важный момент для Меган, который символизирует ее возвращение к тому, что она по-настоящему любит. Она была завалена предложениями, но это показалось ей подходящим», — отметил собеседник издания, добавив, что принц Гарри полностью поддерживает свою жену.