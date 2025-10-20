Трамп задал странные вопросы о Меган Маркл во время визита в Великобританию

Daily Express: Трамп пытался узнать слухи о Меган Маркл от королевы Камиллы

Президент США Дональд Трамп задавал странные вопросы королеве Камилле о супруге принца Гарри Меган Маркл во время сентябрьского официального визита в Великобританию. Об этом сообщает Daily Express.

Эксперт по британской королевской семье Том Сайкс узнал о необычном поведении американского президента от своего инсайдера, близкого ко двору. По словам источника, Трамп завел разговор о Маркл во время визита в Виндзорский замок и спросил: «Что за слухи о Меган? Что там происходит?»

Сайкс добавил, что американский лидер якобы хотел узнать некую эксклюзивную информацию из первых уст. При этом Daily Express отмечает, что Трамп с пренебрежением и даже презрением относился к Маркл и, в частности, заявлял, что она использовала принца Гарри, чем ранила королеву Елизавету II.

Ранее источники Daily Mail рассказали, что британский истеблишмент пытается добиться возвращения принца Гарри в Великобританию и ослабить влияние принца Уильяма. Корреспондент издания Ричард Иден заявил, что разоблачил так называемый проект «Оттепель», который призван восстановить репутацию принца Гарри и Меган Маркл на родине.