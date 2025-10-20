Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:16, 20 октября 2025Из жизни

Трамп задал странные вопросы о Меган Маркл во время визита в Великобританию

Daily Express: Трамп пытался узнать слухи о Меган Маркл от королевы Камиллы
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп задавал странные вопросы королеве Камилле о супруге принца Гарри Меган Маркл во время сентябрьского официального визита в Великобританию. Об этом сообщает Daily Express.

Эксперт по британской королевской семье Том Сайкс узнал о необычном поведении американского президента от своего инсайдера, близкого ко двору. По словам источника, Трамп завел разговор о Маркл во время визита в Виндзорский замок и спросил: «Что за слухи о Меган? Что там происходит?»

Сайкс добавил, что американский лидер якобы хотел узнать некую эксклюзивную информацию из первых уст. При этом Daily Express отмечает, что Трамп с пренебрежением и даже презрением относился к Маркл и, в частности, заявлял, что она использовала принца Гарри, чем ранила королеву Елизавету II.

Материалы по теме:
Жена принца Гарри впервые откровенно показала жизнь в изгнании. Почему после этого ее возненавидели еще больше?
Жена принца Гарри впервые откровенно показала жизнь в изгнании. Почему после этого ее возненавидели еще больше?
7 марта 2025
«Гарри, это скучно» Сплетни, упреки и косые взгляды: брак Меган Маркл и принца Гарри глазами близких
«Гарри, это скучно»Сплетни, упреки и косые взгляды: брак Меган Маркл и принца Гарри глазами близких
13 июня 2021
«Когда же ты сдохнешь наконец?» Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
«Когда же ты сдохнешь наконец?»Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
16 декабря 2022

Ранее источники Daily Mail рассказали, что британский истеблишмент пытается добиться возвращения принца Гарри в Великобританию и ослабить влияние принца Уильяма. Корреспондент издания Ричард Иден заявил, что разоблачил так называемый проект «Оттепель», который призван восстановить репутацию принца Гарри и Меган Маркл на родине.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кто-то ей поручал это говорить?» Захарова ответила Каллас, которой неприятна встреча Путина и Трампа на территории ЕС

    Киркоров вступился за раскритикованный Собчак стиль Баскова

    Доктор Мясников назвал первое правило здорового кишечника

    В Госдуме увидели шанс для возвращения российских спортсменов на международные турниры

    Потомки Наполеона расстроились из-за украденных из Лувра фамильных украшений

    Россиянам назвали места с квартирами за сотню тысяч рублей

    Один из участников нападения с ножом на росгвардейца попал в руки правоохранителей

    В Кремле отвергли идею Трампа заморозить линию фронта

    Российский студент выиграл в международной олимпиаде

    Обвиняемый в хищении при строительстве обороны на российской границе сделал заявление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости