В России прокомментировали заявление Великобритании о готовности к миру на Украине

Депутат Чепа усомнился в готовности коалиции желающих по Украине к миру
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Слова и дела — разные вещи, сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя заявление Великобритании о готовности «коалиции желающих» по Украине к миру. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

«Я не знаю, что они подразумевают под словом "мир". Есть определенные сомнения. Если они считают, что мир — это прекращение огня по линии соприкосновения, а дальше ввод каких-то военных, плюс поставки оружия, трудно это назвать миром. Поэтому надо смотреть, что конкретно за этим стоит. А так, если они действительно готовы к миру, то это хорошо», — высказался депутат.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что «коалиция желающих» по Украине готова к миру, вмешаться и помочь его обеспечить.

До этого он допустил переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа по Украине. По его словам, Трамп — это та фигура, которая может «усадить» Путина за стол переговоров.

