Россиянам напомнили о схеме мошенничества с единым платежом за ЖКХ

Мошенники маскируют Telegram-боты под сервисы для оплаты ЖКХ

Мошенники активизировались на фоне внедрения в регионах России системы единого платежного документа (ЕПД) по дистанционной оплате «коммуналки». Обманную схему агентству РИА Новости раскрыли в компании по кибербезопасности Angara Security.

Пока в ряде российских регионов приступают к реализации проекта по переходу на ЕПД при оплате жилищно-коммунальных услуг в электронном виде, аферисты все чаще применяют сценарий с Telegram-ботами. Злоумышленники заманивают пользователей в фишинговые боты, замаскированные под сервисы управляющих компаний (УК). Схему начали прорабатывать еще в августе-сентябре, отметили эксперты. Такие мошеннические инструменты предлагают множество услуг, которые доступны в личном кабинете жильца: передачу показаний счетчиков, оплату квитанций и заявки в диспетчерскую.

Махинаторы используют несколько способов для приманки жертвы. Ссылку на Telegram-бот могут рассылать через личные сообщения от имени управляющей компании якобы для уточнения сведений. Также сообщения могут рассылаться от лица председателя товарищества собственников жилья (ТСЖ) или жилищно-строительного кооператива (ЖСК). Массовую рассылку в таком случае объясняют обновлением базы данных. Кроме того, мошенники могут призывать воспользоваться ботом-ассистентом для оплаты ЖКХ через чаты ЖК. Переходя в такой бот, жертва вбивает номер телефона и данные о месте жительства, а затем вводит код подтверждения из СМС в форму регистрации. Те же сведения злоумышленники могут получить и из личной беседы с лжеглавой ТСЖ или ЖСК, уточняют в компании.

Эксперты напоминают, что настоящие УК и ТСЖ никогда не ведут массовую переписку в мессенджерах, не уточняют таким образом персональные сведения собственников и не запрашивают информацию о банковских счетах. Переходить по ссылкам из подозрительных сообщений опасно, в целях безопасности не стоит активировать неизвестных ботов и передавать секретный код подтверждения из СМС.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме. Аферисты стали звонить гражданам и, представляясь старшими по дому, просить подтвердить личные данные.