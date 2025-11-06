Россия
16:22, 6 ноября 2025Россия

Москвич откусил пастилу из «ВкусВилла» и увидел в ней червя

Житель Москвы нашел червя в пастиле из «ВкусВилла» во время еды
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Москвич откусил пастилу из «ВкусВилла» и увидел в ней червя. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».

На опубликованных фотографиях видно червя или личинку в пастиле «Белевская» рядом со следом от укуса. Мужчина успел съесть половину, прежде чем увидел «живность», отмечает канал.

Во «ВкусВилле», по информации канала, признали, что биологический объект мог попасть в пастилу. Там пообещали провести проверку.

Ранее другой житель Москвы отравился пельменями из «ВкусВилла». После употребления продукции горожанин почувствовал симптомы пищевого отравления — боль в животе, тошноту, диарею. Он обратился к врачам, а также оставил жалобу в Роспотребнадзоре, предоставив медицинские справки. «ВкусВиллу» объявили предостережение.

    Все новости