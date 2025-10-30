Россиянин съел пельмени из «ВкусВилла» и пожаловался на отравление

Москвич съел пельмени с курицей из «ВкусВилла» и пожаловался на отравление. Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot Проверка».
По сведениям российского издания, мужчина приобрел готовую продукцию в магазине сети, расположенном на Шелепихинском шоссе.
После употребления продукции горожанин почувствовал симптомы пищевого отравления — боль в животе, тошноту, диарею. Он обратился к врачам, а также оставил жалобу в Роспотребнадзоре, предоставив медицинские справки. «ВкусВиллу» объявили предостережение.
До этого сообщалось, что жительница Москвы пожаловалась на котлеты с целлофаном внутри из «ВкусВилла».
Еще раньше в Москве мужчина оказался в больнице с отравлением из-за съеденной чиабатты из сети «ВкусВилл».