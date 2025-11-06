Мужчинам раскрыли способ зачать здоровых сыновей

Биолог Суркова: Тренировки могут положительно сказаться на наследственности

Тренировки у мужчин могут положительно сказаться на наследственности, считает кандидат биологических наук Екатерина Суркова. Способ зачать здоровых сыновей она раскрыла в беседе с KP.RU.

По словам Сурковой, новое исследование показало, что отцы передают своим сыновьям определенные молекулы в составе спермы — так называемые микро-РНК. «При активных тренировках вырабатывается повышенное количество таких молекул, и это может оказывать заметное влияние на работу генов. В частности — тех самых, которые связаны с выносливостью, повышенной защитой мышц, снижением риска ожирения и диабета», — объяснила биолог. Соответственно, в наследство сыну вместе с мужской Y-хромосомой отец передает особые регуляторы работы генов, накапливающиеся в сперматозоидах благодаря физическим нагрузкам.

Суркова отметила, что цикл развития человеческого сперматозоида от начальной стадии до зрелой клетки составляет около трех месяцев. Именно в этот период у будущего отца есть возможность с помощью спорта повлиять в том числе на уровень микро-РНК в своих половых клетках.

При этом, подчеркнула специалистка, если мужчина регулярно тренировался раньше, но забросил физическую подготовку задолго до зачатия, его сын дополнительных «бонусов» от микро-РНК не получит. Кроме того, обратила внимание Суркова, по наследству передается именно склонность, предрасположенность к лучшему восприятию физических нагрузок, а определяющую роль играют воспитание и поведение самого человека.

Ранее врач Николай Чередниченко опроверг популярный миф о наследственной предрасположенности к алкоголизму. По его словам, в одном исследовании мужчины, в детстве и юности наблюдавшие пьянство отцов, во взрослом возрасте более осторожно относились к алкоголю и зачастую полностью отказывались от него.