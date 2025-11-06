На Украине усомнились в адекватности Зеленского из-за ситуации в Красноармейске

Экс-нардеп Мосийчук: Военные на Украине сомневаются в адекватности Зеленского

Военные и чиновники на Украине сомневаются в адекватности украинского лидера Владимира Зеленского из-за его решений по окруженному Красноармейску (украинское название — Покровск). Об этом в социальных сетях заявил бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Уже в окружении [Зеленского], уже среди депутатов, уже среди работников офиса президента и кабинета министров пошли разговоры: Владимир Александрович неадекватен», — заявил экс-парламентарий.

Он добавил, что отказ признавать окружение Красноармейска также вызывает недовольство среди украинских военных.

Ранее Мосийчук заявил, что оборона Вооруженных сил Украины в Красноармейске разрушена, а Димитров (украинское название — Мирноград) находится в оперативном окружении. По его словам, Зеленский обманывает граждан Украины о том, что Киев контролирует ситуацию на покровском направлении.