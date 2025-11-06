JW: Залужный сделал выговор Сырскому за то, что тот вовремя не отвел ВСУ из ДНР

Посол Украины в Лондоне Валерий Залужный сделал выговор главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому за то, что тот вовремя не вывел войска из Донецкой народной республики (ДНР). Причину раскрыло немецкое издание Junge Welt.

По информации издания, речь идет о подразделениях, находящихся в Красноармейске (украинское название — Покровск). Также подчеркивается, что желание президента Украины Владимира Зеленского удерживать город ради создания образа крутого парня все чаще подвергается критике.

Ранее агентство Reuters написало, что ВСУ не хватает солдат, чтобы остановить продвижение российской армии в Красноармейске. Так, дефицит личного состава в рядах украинской армии называют ключевой проблемой.