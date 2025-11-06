Ценности
Найдена связь между утренним сексом и успехом на работе

NYP: Предпочитающие утренний интим люди успешнее на работе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Freepik

Найдена связь между утренним сексом и успехом на работе. Результатами исследования компании ZipHealth публикует New York Post (NYP).

Согласно данным, предпочитающие интим в первой половине дня сотрудники выигрывают по многим параметрам во время последующего рабочего дня. Выяснилось, что 71 процент работников демонстрируют повышенную продуктивность, 70 процентов выполняют все поставленные руководством задачи, а у 58 процентов повышается фокус.

Кроме того, 57 процентов респондентов отмечают, что после утреннего секса у них увеличивается мотивация, а еще 54 процента испытывают удовлетворение работой в целом. К тому же 1 из 5 участников исследования, которые имеют интимную близость до похода в офис, получили повышение или прибавку к зарплате в отличие от людей, отказывающихся от секса утром.

Ранее в ноябре сообщалось, что наличие парня стало постыдным для женщин.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
