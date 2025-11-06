Экономика
07:40, 6 ноября 2025

Названа главная мотивация россиян к работе

Зарплата является для россиян обоих полов главной мотивацией к работе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса по поиску работы SuperJob.

В исследовании приняли участие в общей сложности 1,6 тысячи граждан различных возрастных категорий. По его итогам выяснилось, что денежное вознаграждение является главным источником вдохновения как для мужчин, так и для женщин. Такой ответ дал каждый четвертый респондент. При этом зарплату в качестве ключевого мотиватора указывали чаще представители сильного пола — 29 против 22 процентов.

На втором месте среди главных источников вдохновения россиян оказалось достижение карьерных целей и результатов. Такой ответ дали 9 процентов опрошенных. Топ-3 замкнули коллеги и атмосфера в трудовом коллективе — 7 процентов. Далее идут рабочий процесс и общение с людьми — по 6 процентов. В то же время последний фактор гораздо чаще называли женщины — 13 против 1 процента у мужчин.

Ранее стало известно, что россиянам для ощущения себя счастливыми необходим ежемесячный заработок в размере не менее 257 тысяч рублей. За последние десять лет показатель вырос в полтора раза на фоне роста потребительских цен и повышения стоимости жизни. Средняя зарплата по стране к началу лета отставала от вышеуказанного значения более чем в полтора раза. По данным Росстата, к июню 2025-го показатель достиг 99 422 рубля до вычета подоходного налога.

