Россияне назвали необходимый для счастья заработок

SuperJob: Россиянам для счастья нужно не меньше 257 тысяч рублей в месяц

Среднестатистическому россиянину для ощущения себя счастливым нужен ежемесячный заработок в размере не менее 257 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками SuperJob.

Исследование проводилось с 10 по 14 октября 2025 года. В нем приняли участие в общей сложности 1,6 тысячи экономически активных граждан, проживающих в 394 населенных пунктах всех федеральных округов.

По итогам опроса выяснилось, что за последние десять лет необходимая россиянам для счастья зарплата выросла в полтора раза. Так, в 2015 году для полноценного удовлетворения своих потребностей гражданам был необходим ежемесячный заработок в размере 175 тысяч рублей. Таким образом, за это время показатель увеличился на 82 тысячи рублей.

Ранее советник главы Центробанка (ЦБ) Кирилл Тремасов заявил об очень высоких темпах роста зарплат россиян. С января, отметил он, увеличение среднего оклада в стране составило порядка 15 процентов. Согласно данным Росстата, к началу лета показатель достиг 99 422 рубля до вычета подоходного налога.

Возможностей для поддержания подобных темпов роста у большинства отечественных работодателей остается все меньше, сходятся во мнении эксперты. Аналитики консалтинговой конторы в сфере управления Regroup пришли к выводу, что заметный рост издержек предприятий может положить конец зарплатной гонке, начавшейся в стране несколько лет назад. На фоне ухудшения экономической ситуации в России и снижения выручки ряда компаний увеличивать зарплаты сотрудникам теми же темпами, что раньше, становится невыгодной стратегией для многих фирм.