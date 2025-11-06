Названа причина роста числа отказов в выдаче ипотеки россиянам

Грицкевич: Россиянам стали чаще отказывать в ипотеке из-за ограничений ЦБ

В России доля отказов по ипотеке впервые превысила 60 процентов. Ситуация связана с введением с 1 июля 2025 года специальных ограничений Центрального Банка России (ЦБ) на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов финорганизаций, отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич, пишут «Известия».

На сегодняшний день в России одобряют только 39 процентов заявок на ипотеку, с начала текущего года этот показатель упал на почти на 10 процентов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Причиной этому послужило также и ужесточение риск-политик банков. Банкам становится невыгодно выдавать жилищные ссуды людям, которые тратят на долги больше половины своих доходов, а также могут внести только небольшой первоначальный взнос.

Кроме того, на ситуацию влияет и рост просрочек по кредитам, отмечает глава направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Финансовые организации из-за этого не могут понизить планку своих требований к заемщикам. Потому что под проблемные активы кредитным организациям приходится выделять дополнительные резервы, от чего они теряют прибыль.

Конечно, и стоимость жилья по-прежнему остается высокой, а процентные ставки могут доходить до 24 процентов. Так, например, при покупке квартиры в ипотеку за 10 миллионов рублей на 25 лет и с первоначальным взносом в 20 процентов, человеку придется платить примерно по 150 тысяч рублей в месяц. Заемщикам сложно соответствовать требованиям и банки, соответственно. им отказывают.

