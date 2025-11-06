Забота о себе
07:00, 6 ноября 2025Забота о себе

Названы преимущества утреннего секса перед вечерним

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Сексолог Дри Линарес заявила, что утренний секс имеет несколько преимуществ перед вечерним. Их она перечислила в разговоре с изданием Metropoles.

«Утренний секс пробуждает тело, улучшает настроение и укрепляет связь между партнерами, поскольку активирует выработку окситоцина, известного как гормон любви. Это способ начать день с удовольствием, что напрямую влияет на уровень энергии и самооценку», — пояснила Линарес.

Также, по ее словам, утренний половой акт повышает производительность труда. Секс повышает уровень дофамина и серотонина, способствующих повышению концентрации, креативности и мотивации и снижающих стресс, объяснила специалистка.

Ранее сексолог Глория Брейм рассказала мужчинам о плюсах мастурбации. Так, по ее словам, самоудовлетворение укрепляет здоровье сердца.

