Названы преимущества утреннего секса перед вечерним

Сексолог Дри Линарес заявила, что утренний секс имеет несколько преимуществ перед вечерним. Их она перечислила в разговоре с изданием Metropoles.

«Утренний секс пробуждает тело, улучшает настроение и укрепляет связь между партнерами, поскольку активирует выработку окситоцина, известного как гормон любви. Это способ начать день с удовольствием, что напрямую влияет на уровень энергии и самооценку», — пояснила Линарес.

Также, по ее словам, утренний половой акт повышает производительность труда. Секс повышает уровень дофамина и серотонина, способствующих повышению концентрации, креативности и мотивации и снижающих стресс, объяснила специалистка.

