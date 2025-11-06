Забота о себе
Неопытной девушке дали советы по техникам мужской мастурбации

Пользователи сети дали советы девушке, не знающей, как стимулировать мужчин мануально. Своим опытом они поделились в разделе Sex форума Reddit.

По словам автора поста, у нее немного опыта в вопросах мужской мастурбации. «Я говорю о тех дополнительных мелочах, о которых на самом деле никто не рассказывает. Например, есть масса информации о технике минета, но ничего о мастурбации мужчине», — объяснила она.

В комментариях некоторые мужчины порекомендовали ей использовать грязные словечки.

Это может быть любая чушь, просто расскажите, как хотите доставить ему удовольствие, либо скажите, что сейчас он полностью в вашей власти

SnooCrickets4518пользователь Reddit

Другие предложили пользоваться обеими руками и не забывать про смазку — специальную или слюну.

В зависимости от размера пениса, можно положить на него обе ладони. В то же время, когда одна рука лежит на мошонке, а другая поглаживает член, ощущения потрясающие. Техника, которая мне особенно нравится: время от времени капаете немного слюны на большой палец и массируйте им головку пениса, при этом продолжая медленно и настойчиво поглаживать его

OFDude23пользователь Reddit
Одна женщина также посоветовала попросить мужчину показать, как он сам ласкает себя.

После нескольких месяцев знакомства с мужчиной, который потом стал моим мужем, я наконец-то увидела, как он себя ласкает. До того я много раз доводила его до оргазма, и все же его темп и стиль общения с самим собой были совсем другими. Это полностью изменило то, как я обращалась с ним в сексуальном плане — к лучшему

Fancy-Statistician82пользовательница Reddit

