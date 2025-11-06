Ограничения сняты с пяти российских аэропортов

Росавиация: Сняты ограничения с аэропортов Иваново, Ярославль, Самара, Ульяновск

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале сообщил о снятии временных ограничений с аэропортов: Самара (Курумоч), Ульяновск (Баратаевка), Иваново (Южный), Ярославль (Туношна), Краснодар (Пашковский).

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились для обеспечения безопасности полетов. Во время ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Ульяновск.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры (https://t.me/gkovd_ru) и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», — добавил Кореняко.

UPD: : В 7:57 ограничения были сняты также в аэропортах Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный). В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Грозный.