Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:41, 6 ноября 2025Россия

Стало известно о семичасовой атаке ВСУ на российский город

ВСУ семь часов атаковали Волгоград, жители насчитали более 30 взрывов
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение более чем семи часов атаковали Волгоград — это был самый мощный налет беспилотников на город с начала специальной военной операции, пишет Baza в Telegram-канале.

По информации издания, атака началась около полуночи. Жители сообщали о взрывах с часу ночи до почти восьми утра, всего, по их словам, хлопков было более 30. БПЛА заходили в город с запада и севера, в небе всю ночь стоял гул, добавили местные.

Одиночные взрывы над городом продолжались почти до восьми утра — последний прогремел около 7:37 по местному времени (совпадает с московским) в Ангарском районе Волгограда. Некоторые школы обращались к родителям и сообщали, чтобы дети приходили на занятия только в случае, если это позволяет обстановка.

По данным Минобороны, в ночь на 6 ноября ВСУ выпустили по Волгоградской области 49 дронов. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщал, что один из БПЛА атаковал 24-этажный дом, несовместимые с жизнью травмы получил мужчина.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тряслись стены и окна». Украинские дроны семь часов атаковали Волгоград. Что известно о последствиях массированного удара?

    Китай создал уникальный корабельный реактор

    Пожелавшая бойцам СВО «сдохнуть» блогерша выслушала приговор за другое преступление

    Генсек НАТО съязвил о России

    В российском городе закрыли детсады и школы после атаки беспилотников ВСУ

    Россиянин не угадал в лотерее ни одного числа и выиграл более 25 миллионов рублей

    Полчища песчаных москитов атаковали россиян на пляжах Кубы

    Названы делающие секс опасным для здоровья виды аллергии

    Украинская девочка отказалась петь «Калинку» на уроке музыки в Финляндии

    Сальдо рассказал о чувствительном ударе партизан по логистике ВСУ в Одессе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости