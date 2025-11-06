Стало известно о семичасовой атаке ВСУ на российский город

ВСУ семь часов атаковали Волгоград, жители насчитали более 30 взрывов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение более чем семи часов атаковали Волгоград — это был самый мощный налет беспилотников на город с начала специальной военной операции, пишет Baza в Telegram-канале.

По информации издания, атака началась около полуночи. Жители сообщали о взрывах с часу ночи до почти восьми утра, всего, по их словам, хлопков было более 30. БПЛА заходили в город с запада и севера, в небе всю ночь стоял гул, добавили местные.

Одиночные взрывы над городом продолжались почти до восьми утра — последний прогремел около 7:37 по местному времени (совпадает с московским) в Ангарском районе Волгограда. Некоторые школы обращались к родителям и сообщали, чтобы дети приходили на занятия только в случае, если это позволяет обстановка.

По данным Минобороны, в ночь на 6 ноября ВСУ выпустили по Волгоградской области 49 дронов. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщал, что один из БПЛА атаковал 24-этажный дом, несовместимые с жизнью травмы получил мужчина.