Онищенко прокомментировал идею сократить летние каникулы

Онищенко не поддержал идею сокращения летних каникул для начальных классов

Идею сокращения летних каникул следует изучить, однако она не должна распространяться на начальные классы. Об этом заявил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.

По словам Онищенко, при оценке инициативы стоит учесть вопрос, связанный с зарплатами учителей. Также он напомнил, что во время летних каникул в школах зачастую проводятся ремонтные работы.

«Не будем (этой инициативе) говорить ни да, ни нет, ее надо соответствующим образом проработать и поискать решение. Для каких классов можно уменьшать каникулы, возможно, а для каких-то — точно нет. Во всяком случае для начальной школы я бы этого не делал. Потому что дети в таком возрасте - для них это очень трудный период», — подчеркнул Онищенко.

Ранее Онищенко заявил, что введение четырехдневной учебной недели для российских школьников увеличит нагрузку на детей и приведет к росту количества уроков в сутки.