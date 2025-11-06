Россия
Онищенко прокомментировал идею сократить летние каникулы

Онищенко не поддержал идею сокращения летних каникул для начальных классов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Идею сокращения летних каникул следует изучить, однако она не должна распространяться на начальные классы. Об этом заявил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.

По словам Онищенко, при оценке инициативы стоит учесть вопрос, связанный с зарплатами учителей. Также он напомнил, что во время летних каникул в школах зачастую проводятся ремонтные работы.

«Не будем (этой инициативе) говорить ни да, ни нет, ее надо соответствующим образом проработать и поискать решение. Для каких классов можно уменьшать каникулы, возможно, а для каких-то — точно нет. Во всяком случае для начальной школы я бы этого не делал. Потому что дети в таком возрасте - для них это очень трудный период», — подчеркнул Онищенко.

Ранее Онищенко заявил, что введение четырехдневной учебной недели для российских школьников увеличит нагрузку на детей и приведет к росту количества уроков в сутки.

