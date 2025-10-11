Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:08, 11 октября 2025Россия

Онищенко оценил возможность введения четырехдневной учебной недели для школьников

Онищенко: Четырехдневная учебная неделя увеличит нагрузку на школьников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЧетырехдневная рабочая неделя:
Геннадий Онищенко

Геннадий Онищенко. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Введение четырехдневной учебной недели для российских школьников увеличит нагрузку на детей и приведет к росту количества уроков в сутки, заявил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, учебная программа при этом не уменьшается. «А если мы сейчас начнем переходить на четырехдневную рабочую неделю, а через несколько лет встанет вопрос перевести школьников, то никто не скажет, что при этом надо сократить программу», — оценил он возможность введения короткой учебной недели.

Онищенко добавил, что в этом случае дети будут вынуждены приходить в школы к шести утра.

Ранее Онищенко заявил, что перенос уроков в школах на 9:00 невозможен из-за того, что он не учитывает рабочий график родителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина согласилась на олимпийское перемирие зимой 2026 года, но вновь упрекнула Москву. Как на это отреагировали в России?

    На Западе разоблачили угрозы НАТО по захвату Калининграда

    Метеоролог объяснил невозможность предсказать погоду более чем на две недели вперед

    Российские танкисты начали применять антидроновые «медузы»

    В России высказались о влиянии ударов по энергосистеме Украины на переговоры

    Трамп уточнил свои слова про встречу с Си Цзиньпином

    Украинцы вымогали деньги у семьи попавшего в плен российского бойца

    Пенсионеров предупредили о мошенничестве с поверкой счетчиков

    Юрист Аванесов оценил вероятность запрета покупки жилья за наличные

    Онищенко оценил возможность введения четырехдневной учебной недели для школьников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости