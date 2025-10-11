Онищенко оценил возможность введения четырехдневной учебной недели для школьников

Онищенко: Четырехдневная учебная неделя увеличит нагрузку на школьников

Введение четырехдневной учебной недели для российских школьников увеличит нагрузку на детей и приведет к росту количества уроков в сутки, заявил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, учебная программа при этом не уменьшается. «А если мы сейчас начнем переходить на четырехдневную рабочую неделю, а через несколько лет встанет вопрос перевести школьников, то никто не скажет, что при этом надо сократить программу», — оценил он возможность введения короткой учебной недели.

Онищенко добавил, что в этом случае дети будут вынуждены приходить в школы к шести утра.

Ранее Онищенко заявил, что перенос уроков в школах на 9:00 невозможен из-за того, что он не учитывает рабочий график родителей.