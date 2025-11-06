Забота о себе
10:36, 6 ноября 2025

Определена идеальная разница в возрасте для долгих отношений

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Svetlanasokolova / Freepik

Не очень большая разница в возрасте скорее приведет к долгим и гармоничным отношениям, считает психотерапевт Элоиза Скиннер. Ее мнение опубликовало издание Metro.

По словам Скиннер, разница в возрасте от нуля до трех лет — идеальна, поскольку партнеры находятся на схожих жизненных этапах. «Скорее всего, вы соответствуете ожиданиям друг друга в финансовом плане с точки зрения расходов, сбережений и инвестиций, а также в плане здоровья», — объяснила Скиннер. Партнеры примерно одного возраста, добавила она, смогут заниматься одинаковыми активностями на выходных, честно разделять обязанности по уходу за детьми и даже путешествовать с одинаковыми целями.

В подтверждение своих слов специалистка сослалась на исследования, доказывающие, что уровень удовлетворенности отношениями снижается с течением времени у пар со значительной разницей в возрасте.

Ранее хозяйка легального борделя Кэтрин Денуар рассказала о странных причинах мужских измен. По ее словам, многие мужчины пользуются секс-услугами из-за отсутствия интима в браке, другие же боятся рассказать женам о своих сексуальных предпочтениях.

    Все новости