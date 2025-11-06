Бывший СССР
Опубликованы кадры последствий атаки БПЛА на село Каменское

Опубликованы кадры последствий атаки БПЛА на Каменское Днепропетровской области
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Опубликованы кадры последствий атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на село Каменское Днепропетровской области. Видео опубликовал Telegram-канал «Дніпро Оперативний | Війна».

Ранее российские войска в ходе ночной атаки по Украине ударили с помощью дронов по гидроэлектростанции (ГЭС) в Каменском.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, как российские военные накрыли несколько сотен бойцов Вооруженных сил Украины в Камышанах. По его словам, Вооруженные силы России нанесли по украинскому подразделению удар корректируемой авиабомбой.

    Все новости