Опубликованы кадры последствий атаки БПЛА на село Каменское

Опубликованы кадры последствий атаки БПЛА на Каменское Днепропетровской области

Опубликованы кадры последствий атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на село Каменское Днепропетровской области. Видео опубликовал Telegram-канал «Дніпро Оперативний | Війна».

Ранее российские войска в ходе ночной атаки по Украине ударили с помощью дронов по гидроэлектростанции (ГЭС) в Каменском.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, как российские военные накрыли несколько сотен бойцов Вооруженных сил Украины в Камышанах. По его словам, Вооруженные силы России нанесли по украинскому подразделению удар корректируемой авиабомбой.