Оставшиеся в живых после ракетного удара ВС РФ морпехи 35-й бригады ВСУ вышли на связь

Оставшиеся в живых после удара РФ морпехи 35-й бригады ВСУ пообещали отомстить

Оставшийся состав военнослужащих 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые вышел на связь после того, как 1 ноября ВС России нанесли ракетный удар по построению морпехов в Днепропетровской области. Бойцы пообещали отомстить за сослуживцев, их заявление опубликовано на странице батальона в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Ответ россияне увидят на поле боя», — написали украинские морпехи. Они также заявили, что связались с родными ликвидированных бойцов и проводят организацию по их транспортировке.

Ранее оставшийся в живых после построения военный 35-й бригады морской пехоты заявил, что бригаду предал кто-то из своих. Кроме того, он рассказал, что командиры ВСУ проигнорировали сигнал тревоги и не прервали торжественное мероприятие, в результате чего ВС РФ совершили атаку.