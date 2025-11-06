Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:49, 6 ноября 2025Бывший СССР

Оставшиеся в живых после ракетного удара ВС РФ морпехи 35-й бригады ВСУ вышли на связь

Оставшиеся в живых после удара РФ морпехи 35-й бригады ВСУ пообещали отомстить
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Оставшийся состав военнослужащих 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые вышел на связь после того, как 1 ноября ВС России нанесли ракетный удар по построению морпехов в Днепропетровской области. Бойцы пообещали отомстить за сослуживцев, их заявление опубликовано на странице батальона в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Ответ россияне увидят на поле боя», — написали украинские морпехи. Они также заявили, что связались с родными ликвидированных бойцов и проводят организацию по их транспортировке.

Ранее оставшийся в живых после построения военный 35-й бригады морской пехоты заявил, что бригаду предал кто-то из своих. Кроме того, он рассказал, что командиры ВСУ проигнорировали сигнал тревоги и не прервали торжественное мероприятие, в результате чего ВС РФ совершили атаку.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Евросоюз готовится ужесточить въездные правила для россиян. Граждане РФ могут лишиться доступа к одному виду виз

    В ЕС захотели перенаправить средства гражданского назначения на оборону

    Овечкин забросил юбилейную шайбу в регулярном чемпионате НХЛ

    Одно простое действие пальцем поможет отличить отек от лишнего веса

    Охотник заблудился в лесу и выживал там 20 дней

    Мужчины и женщины вспомнили о лучших некогда полученных секс-советах

    Оставшиеся в живых после ракетного удара ВС РФ морпехи 35-й бригады ВСУ вышли на связь

    Дело о многомиллиардном хищении из банка направили в суд

    Военкор рассказал о критической ситуации для ВСУ под Красноармейском

    Популярный антибиотик показал неожиданный эффект на организм

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости