Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:43, 6 ноября 2025Путешествия

Пассажир описал свой багаж после перелета в Европе словами «будто его растерзал тигр»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Путешествующий по Европе пассажир авиакомпании Ryanair забрал после перелета свой багаж в разорванном виде. Об этом он сообщил на форуме Reddit.

Мужчина возвращался из Ниццы, Франция, в Станстед, Великобритания. Свою сумку он не мог получить более часа и обратился к сотруднице стойки регистрации. Вскоре женщина вынесла его порванный багаж с испорченными вещами. «Моя первая реакция была полнейшим шоком. Честно говоря, выглядело это так, будто его растерзал тигр», — признался пассажир.

Материалы по теме:
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот: за что пассажиров могут выгнать из самолета?
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот:за что пассажиров могут выгнать из самолета?
6 октября 2023
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

Он оценил свой ущерб в 1,5 тысячи фунтов стерлингов (159,4 тысячи рублей). «Мой ботинок был изрезан, рубашки выглядели так, будто их сожгли и разорвали. Сама сумка была изрублена, кабели разорваны. Контроллер дрона разлетелся вдребезги», — добавил клиент Ryanair.

Путешественник отметил, что заполнил официальные документы с претензией, но авиаперевозчик не вернул ему деньги и даже не принес официальных извинений. «Просто шокирует, что компания может уничтожить чьи-то личные вещи и не нести за это никакой ответственности», — заключил мужчина.

Ранее пьяный пассажир устроил истерику на борту самолета в Индии и попал на видео. В итоге бортпроводницы начали кричать на него в ответ.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не ждем, а готовимся». Российский военкор ответил на вопрос о сроках окончания СВО

    Спецпосланник Трампа назвал условия урегулирования конфликта на Украине

    Найдена связь между утренним сексом и успехом на работе

    Пилот самолета ослушался инструкций диспетчера и едва не врезался в другой борт в небе

    Бывший пункт размещения подразделений «Азова» в подвале завода «Азовстали» попал на видео

    В ЕК ответили на нежелание Сербии вводить санкции против России

    Во Франции чеченец зарезал бывшую жену на глазах у детей

    Организаторов конкурса красоты «Мисс Вселенная» вызвали на допрос из-за подушки

    Спилберг начал работу над продолжением культового фильма

    Названо условие полного излечения от распространенного венерического заболевания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости