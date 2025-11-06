Пассажир описал свой багаж после перелета в Европе словами «будто его растерзал тигр»

Путешествующий по Европе пассажир авиакомпании Ryanair забрал после перелета свой багаж в разорванном виде. Об этом он сообщил на форуме Reddit.

Мужчина возвращался из Ниццы, Франция, в Станстед, Великобритания. Свою сумку он не мог получить более часа и обратился к сотруднице стойки регистрации. Вскоре женщина вынесла его порванный багаж с испорченными вещами. «Моя первая реакция была полнейшим шоком. Честно говоря, выглядело это так, будто его растерзал тигр», — признался пассажир.

Он оценил свой ущерб в 1,5 тысячи фунтов стерлингов (159,4 тысячи рублей). «Мой ботинок был изрезан, рубашки выглядели так, будто их сожгли и разорвали. Сама сумка была изрублена, кабели разорваны. Контроллер дрона разлетелся вдребезги», — добавил клиент Ryanair.

Путешественник отметил, что заполнил официальные документы с претензией, но авиаперевозчик не вернул ему деньги и даже не принес официальных извинений. «Просто шокирует, что компания может уничтожить чьи-то личные вещи и не нести за это никакой ответственности», — заключил мужчина.

Ранее пьяный пассажир устроил истерику на борту самолета в Индии и попал на видео. В итоге бортпроводницы начали кричать на него в ответ.