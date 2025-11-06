Задержан голый пенсионер на велосипеде

В Новой Зеландии полиция задержала 65-летнего мужчину, который катался на велосипеде голым. Об этом сообщает New Zealand Herald.

Инцидент произошел в городе Окленд 5 ноября около 13:40 в престижном районе с протяженной набережной. По сообщениям местных жителей, обнаженный пенсионер появлялся в окрестностях на велосипеде в последние дни. Для задержания мужчины на место выехали восемь сотрудников полиции и четыре патрульных автомобиля.

Участок набережной протяженностью 9,6 километра, где был задержан мужчина, соединяет центральный деловой район Окленда с элитными пригородами.

Ранее в Южной Корее голый мужчина вломился в мясной ресторан ночью и похитил еду и спиртное. Несмотря на то, что на воре была только обувь, он вел себя весьма осмотрительно. В частности, проверил, нет ли кого-нибудь в заведении, а затем повернул камеру наблюдения.