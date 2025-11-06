Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:01, 6 ноября 2025Из жизни

Задержан голый пенсионер на велосипеде

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: New Zealand Herald

В Новой Зеландии полиция задержала 65-летнего мужчину, который катался на велосипеде голым. Об этом сообщает New Zealand Herald.

Инцидент произошел в городе Окленд 5 ноября около 13:40 в престижном районе с протяженной набережной. По сообщениям местных жителей, обнаженный пенсионер появлялся в окрестностях на велосипеде в последние дни. Для задержания мужчины на место выехали восемь сотрудников полиции и четыре патрульных автомобиля.

Участок набережной протяженностью 9,6 километра, где был задержан мужчина, соединяет центральный деловой район Окленда с элитными пригородами.

Материалы по теме:
«Скорее всего за нами следят» Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
«Скорее всего за нами следят»Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
19 августа 2019
«Здесь проходят настоящие вечеринки» Ночная жизнь, веселье и серфинг: почему российскому туристу надо ехать в Южную Корею
«Здесь проходят настоящие вечеринки»Ночная жизнь, веселье и серфинг: почему российскому туристу надо ехать в Южную Корею
Реклама
4 сентября 2020

Ранее в Южной Корее голый мужчина вломился в мясной ресторан ночью и похитил еду и спиртное. Несмотря на то, что на воре была только обувь, он вел себя весьма осмотрительно. В частности, проверил, нет ли кого-нибудь в заведении, а затем повернул камеру наблюдения.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Евросоюз готовится ужесточить въездные правила для россиян. Граждане РФ могут лишиться доступа к одному виду виз

    Отсутствие Лаврова на оперативном заседании Совбеза России объяснили

    Российский сенатор назвал визит Джоли в Херсон пиар-акцией на голоде и страхе

    Мировые цены на говядину выросли до максимума с 1960 года

    Блогерша описала отношение жителей Белиза к россиянам словами «им все равно, кто ты»

    На Солнце произошел второй крупный выброс плазмы

    Меган Маркл вернулась к съемкам в Голливуде

    Временные ограничения на прием и выпуск судов ввели еще в трех российских аэропортах

    Задержан голый пенсионер на велосипеде

    Иностранные компании почти оставили попытки уйти из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости