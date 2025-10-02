Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:07, 2 октября 2025Из жизни

Голый вор вломился в ресторан ради спиртного и мяса

В Сеуле мужчина в одной обуви вломился в ресторан и украл спиртное
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Tsuguliev / Shutterstock / Fotodom  

В Южной Корее голый мужчина вломился в мясной ресторан ночью и похитил еду и спиртное. Об этом сообщает The Chosun Ilbo.

Инцидент произошел 29 сентября в Сеуле. Утром владелец заведения заметил, что одна из камер наблюдения отвернута в сторону. Он проверил записи со всех камер и обнаружил, что ночью некий мужчина вскрыл двери ресторана, забрался внутрь и украл немного мяса и несколько бутылок соджу — алкогольного напитка, который делают из картофеля и риса.

Несмотря на то что на воре была только обувь, он вел себя весьма осмотрительно. В частности, проверил, нет ли кого-нибудь в заведении, а затем повернул камеру наблюдения так, чтобы создать для себя удобную слепую зону. В данный момент неуловимого похитителя спиртного пытается вычислить полиция.

Материалы по теме:
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
27 сентября 2021
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

Ранее сообщалось, что в Таиланде пожилой ресторатор украл банкомат после ссоры с женой. Мужчина пошел на преступление из-за постоянных упреков жены по поводу низких доходов.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Боль для всех нас». Путин высказался о ситуации на Украине и раскрыл роль Запада в ней

    Кадышевой пригрозили штрафом за исполнение хита «Течет ручей»

    Глушаков объявил составы «Спартака» и «Локомотива» на прощальный матч

    Москвичам предсказали долгие осенние дожди

    Смартфон Xiaomi с рекордным экраном появился в России

    Екатерина Варнава в нижнем белье и чулках снялась на фото

    Путин рассказал о единицах дезертиров среди российских военных

    Путин процитировал гимн США

    Путин поддержал одно предложение Трампа

    Путин удивился одному решению Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости