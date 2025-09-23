Пожилой мужчина вломился в магазин и украл банкомат после ссоры с женой из-за денег

В Таиланде пожилой ресторатор украл банкомат после ссоры с женой из-за денежных трудностей. Об этом сообщает издание Mothership.

60-летнего эмигранта из Нидерландов задержали 21 сентября после того, как он вломился в магазин в городе Кхонкэн, вырвал из пола банкомат, загрузил в свой пикап и уехал. Мужчину удалось быстро отследить по камерам наблюдения.

Выяснилось, что мужчина и его жена-тайка владели рестораном. В последнее время дела в заведении шли плохо, и супруги часто ссорились. После очередной стычки из-за денег голландец выбежал из дома, сел в свой пикап и уехал.

Сообщается, что жена не догадывалась о его намерениях. Она узнала о случившемся, только когда ей позвонили из полиции. Какое наказание может грозить неудачливому вору, не сообщается.

