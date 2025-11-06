Забота о себе
Перечислены шесть требующих незамедлительного обращения к врачу симптомов

Infobae: Диетологи предупредили о возникновении усталости из-за анемии
Илья Пятыго
Диетологи из EatingWell заявили, что шесть симптомов требуют незамедлительного обращения к врачу для назначения анализов крови. Эти симптомы специалисты перечислили в беседе с изданием Infobae.

Медики предупредили, что внезапная потеря веса может быть связана с гормональным дисбалансом, а приступы сильной усталости могут указывать на дефицит витаминов или анемию.

Кроме того, нужно как можно скорее обратиться в больницу, если человек испытывает постоянную жажду и частые позывы к мочеиспусканию. При наличии подобных симптомов необходимо проверить уровень глюкозы в крови, чтобы исключить сахарный диабет.

В заключение специалисты отметили, что не стоит откладывать визит к врачу при частых кровотечениях и синяках (они указывают на плохую свертываемость крови), сильном выпадении волос и постоянном ощущении жара или холода.

Ранее диетолог Эльвира Белева перечислила продукты, которые вызывают отеки. В частности, при этой проблеме она посоветовала исключить из рациона соленые огурцы.

