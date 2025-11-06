Песков объяснил отсутствие отдельной встречи Путина с главой российского региона

Песков объяснил, почему Путин не встретился с самарским губернатором Федорищевым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин не встретился с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в ходе поездки в регион. Об этом сообщают «Ведомости».

По его словам, президент уже встречался с главой области в ходе прошлого посещения региона.

«Отдельная встреча была совсем недавно в ходе прошлого посещения Самары», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Путин в четверг, 6 ноября, прилетел в Самару. До этого он посещал столицу российского региона в начале сентября. Тогда он прибыл туда после участия в Восточном экономическом форуме для того, чтобы провести совещание по двигателестроению. Помимо того, он встретился с губернатором Федорищевым.