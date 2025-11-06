Россия
Под Москвой девятилетняя фигуристка попала в больницу с травмой черепа после удара тренера

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Павловском Посаде в Московской области детский тренер по фигурному катанию едва не пробил череп девятилетнему ребенку на тренировке. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По данным канала, тренер ударил по затылку подопечную на ледовой арене имени Петрусевой. В результате девочка упала и ударилась об лед, ее госпитализировали.

Врачи диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Ее состояние медики оценивают как средней степени тяжести. После случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее в Татарстане дошкольники из детской секции по футболу толпой запинали малыша. Так поступить с ребенком их заставил тренер.

