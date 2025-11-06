Похитивший и изнасиловавший россиянку ради денег участник ОПГ получил срок

В Хабаровске члену ОПГ дали 14 лет за похищение и надругательство

В Хабаровске суд приговорил 22-летнего местного жителя, который является членом ОПГ, к 14 годам лишения свободы за похищение, изнасилование и ограбления. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Молодой человек признан виновным по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»), части 3 статьи 126 УК РФ («Похищение человека») и части 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, помимо подсудимого, в ОПГ входили еще пять человек. Они нападали на россиян и грабили. Кроме того, у каждого из них были свои роли. Так, один из них подыскивал женщин, знакомился с ними и входил к ним в доверие. Затем он приглашал их на прогулку и отвозил в безлюдное место в районе села Ильинка, где инсценировал поиск тайника с наркотиками. Там потерпевших уже ожидали его сообщники, которые нападали на девушек и изобличали их якобы в незаконном обороте наркотиков. Злоумышленники угрожали пострадавшим физической силой, ножом, битой и макетом гранаты, а потом требовали деньги.

По данным правоохранителей, пострадавшие отдавали участникам ОПГ свои телефоны, по которым те оформляли кредиты и снимали деньги со счетов. После этого они насильно отвозили женщин на заранее арендованные квартиры и удерживали там, опасаясь, что они могут обратиться в полицию. Таким образом, в период с августа 2023 по май 2024 года от действий злоумышленников пострадали 133 человек. Общая сумма причиненного за это время ущерба составила более 800 тысяч рублей. Отмечается, что одну из пострадавшех фигурант изнасиловал в счет оплаты недополученных после нападения денег.

