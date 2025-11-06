Полчища песчаных москитов атаковали россиян на пляжах Кубы

Shot: Песчаные москиты атаковали россиян на пляжах Кубы после урагана

Полчища песчаных москитов атаковали российских туристов на пляжах Кубы, они активизировались после сильных дождей и урагана. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что мелкие насекомые, которых еще называют хехенами, прячутся в песке. Они кусают отдыхающих на пляжах, однако заметить это сразу трудно — эти москиты вводят в кожу вещества, которые действуют как анестетик. Соотечественники жалуются, что лишь спустя несколько часов видят на теле большое количество покраснений, которые зудят.

В результате этого туристы страдают бессонницей. Для облегчения зуда некоторые прибегают к антигистаминным средствам, прохладному душу или гелю с алоэ.

Ранее ураган «Мелисса» порушил отель Brisas Guardalavaca Hotel на Кубе, где отдыхали россияне. В тот день порывы ветра достигали 195 километров в час.