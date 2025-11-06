Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:38, 6 ноября 2025Путешествия

Полчища песчаных москитов атаковали россиян на пляжах Кубы

Shot: Песчаные москиты атаковали россиян на пляжах Кубы после урагана
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Ezume Images / Shutterstock / Fotodom

Полчища песчаных москитов атаковали российских туристов на пляжах Кубы, они активизировались после сильных дождей и урагана. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что мелкие насекомые, которых еще называют хехенами, прячутся в песке. Они кусают отдыхающих на пляжах, однако заметить это сразу трудно — эти москиты вводят в кожу вещества, которые действуют как анестетик. Соотечественники жалуются, что лишь спустя несколько часов видят на теле большое количество покраснений, которые зудят.

В результате этого туристы страдают бессонницей. Для облегчения зуда некоторые прибегают к антигистаминным средствам, прохладному душу или гелю с алоэ.

Ранее ураган «Мелисса» порушил отель Brisas Guardalavaca Hotel на Кубе, где отдыхали россияне. В тот день порывы ветра достигали 195 километров в час.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тряслись стены и окна». Украинские дроны семь часов атаковали Волгоград. Что известно о последствиях массированного удара?

    Китай создал уникальный корабельный реактор

    Пожелавшая бойцам СВО «сдохнуть» блогерша выслушала приговор за другое преступление

    Генсек НАТО съязвил о России

    В российском городе закрыли детсады и школы после атаки беспилотников ВСУ

    Россиянин не угадал в лотерее ни одного числа и выиграл более 25 миллионов рублей

    Полчища песчаных москитов атаковали россиян на пляжах Кубы

    Названы делающие секс опасным для здоровья виды аллергии

    Украинская девочка отказалась петь «Калинку» на уроке музыки в Финляндии

    Сальдо рассказал о чувствительном ударе партизан по логистике ВСУ в Одессе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости