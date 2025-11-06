Выпады генсека НАТО в сторону России вызвали жесткий ответ

Сенатор Пушков заявил о нарушении США Устава ООН и призвал Рютте не нести пургу

Выпад генсека НАТО Марка Рютте в сторону России, в котором он обвинил Москву в попытках «подорвать глобальные правила», является «пургой». Так на слова главы Североатлантического альянса ответил в Telegram сенатор Алексей Пушков.

Заявления Рютте вызвали жесткую реакцию политика — тот напомнил о множестве случаев нарушения Устава ООН со стороны Соединенных Штатов Америки. По словам Пушкова, США расчленили Югославию, бомбили Белград, начали агрессию против Ирака и поощряли агрессию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили против Южной Осетии.

«Так кто после всего этого постоянно, упорно и злонамеренно подрывает глобальные правила? Не неси пургу, Рютте», — призвал Пушков.

Ранее Марк Рютте на пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном язвительно ответил журналистам, говоря о перспективе ядерных испытаний России. Депутат Госдумы Алексей Чепа увидел в словах Рютте несерьезность.