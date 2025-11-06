Пожелавшая бойцам СВО «сдохнуть» блогерша выслушала приговор за другое преступление

В Иркутске суд приговорил к 2 годам 7 месяцам покусавшую полицейского блогершу

В Иркутске суд приговорил к двум годам семи месяцам в колонии-поселении блогершу, которая пожелала смерти участникам специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Женщину признали виновной по статьям 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и 319 («Оскорбление представителя власти») УК РФ.

Вечером 26 мая женщина ехала на своей машине, когда ее для проверки документов остановил инспектор ДПС. Осужденная сняла на видео свой разговор с полицейским. В июне она добавила ролик на свою страничку в соцсети. По версии следствия, она написала к видео комментарий, в котором содержались оскорбления в адрес сотрудника правоохранительной системы.

В ведомстве также сообщили, что 24 июня в Иркутске подсудимая применила насилие в отношении оперуполномоченного полиции — при посадке в служебный автомобиль женщина укусила силовика за левую и правую руку.

В июне осужденная была доставлена в Следственный комитет (СК) России после своих видео, в которых она, в частности, заявила, что «если все эсвэошники сдохнут завтра, я выпью вина», а их дети «будут мучиться». Также блогер заявила, что День России — праздник, «которым не нужно гордиться». Высказывания женщины сочли в СК подрывающими авторитет Вооруженных сил России. На допросе она отказалась извиняться за свои слова. В результате женщину оштрафовали на 45 тысяч рублей по делу о дискредитации армии.