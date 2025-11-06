«Роскосмос» рассказал о запуске ракеты «Протон»

Роскосмос: Ракету «Протон-М» запустят с Байконура «совсем скоро»

В «Роскосмосе» обозначили ориентировочные сроки очередного запуска ракеты «Протон-М». Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Представители организации отметили, что запуск ракеты тяжелого класса «Протон-М» с космодрома Байконур состоится «совсем скоро». Предстоящий пуск окажется 430-м в истории ракеты с 1965 года.

В «Роскосмосе» заявили, что двигатели для первой ступени были изготовлены на пермском предприятии «Протон-ПМ», которое входит в состав НПО Энергомаш. В ракете будет применяться последняя модификация РД-276, которая считается самой надежной в своем классе. Также в госкорпорации подчеркнули, что всего организация «Протон-ПМ» изготовила 3000 двигателей.

В сентябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что в 2025 году Россия должна совершить более 20 запусков ракет космического назначения. Об этом он сообщил после запуска ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-32» к Международной космической станции (МКС).