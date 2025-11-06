Путин назвал альтернативу идеологии СССР

Путин: Неквасной патриотизм является альтернативой идеологии СССР

Серьезный, неквасной патриотизм является альтернативой идеологии СССР. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что в СССР создали эффективную формулу отсутствия противоречий между гражданской и национальной идентичностью — новую общность, советский народ. Глава государства отметил, что данная модель была идеологизирована, активно продвигалась и укреплялась.

«И у нас, конечно, всегда вопрос, а чем это заменить? Но мне кажется, ответ-то есть. Заменить это не идеологией, а патриотизмом. Но не в квасном, а в серьёзном и глубоком смысле этого слова», — назвал альтернативу Путин.

Ранее президент России заявил, что весь народ России поддерживает героев специальной военной операции, добавив, что россиян объединяют чувства патриотизма и ответственности за судьбу страны.