Путин пошутил про работу бывшего министра спорта в Госдуме

Путин пошутил, что работа в Госдуме изменила бывшего министра спорта Матыцина

Президент России Владимир Путин пошутил, что работа в Госдуме изменила бывшего министра спорта страны, ныне главу комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олега Матыцина. Его слова приводит РИА Новости.

Во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта Матыцин сообщил о распространенной практике, когда организации используют в своих наименованиях слова, связанные с общероссийскими спортивными федерациями, не имея к ним никакого отношения. Он призвал урегулировать этот вопрос, чтобы наименования «федерация», «ассоциация» или «союз» принадлежали аккредитованным организациям.

В ответ Путин предложил предоставить право Минспорту принимать подобные решения. Матыцин сказал, что более серьезным подходом станет упоминание в законе.

«Когда Олег Васильевич был министром, он полагал, что все нужно регулировать на уровне министерств. Теперь в Думе работает и считает, что все нужно регулировать через нормативную базу», — пошутил Путин, согласившись с этим подходом.

