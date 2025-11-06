Культура
16:21, 6 ноября 2025Культура

Путин поздравил режиссера «Человека с бульвара Капуцинов»

Путин поздравил с 85-летием режиссера «Человека с бульвара Капуцинов» Сурикову
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения режиссера Аллу Сурикову, снявшую культовую картину «Человек с бульвара Капуцинов». Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил талант артистки, назвав ее замечательным режиссером, сценаристом и продюсером.

«Вы по праву входите в число выдающихся деятелей культуры, чьи произведения с тонким юмором и увлекательным сюжетом пользуются любовью и признанием зрителей», — говорится в поздравлении.

6 ноября Суриковой исполнилось 85 лет.

Ранее Путин поздравлял режиссера и актера Никиту Михалкова с 80-летним юбилеем.

