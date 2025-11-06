Пьяный россиянин повздорил с сотрудниками отеля в Крыму и выстрелил в них электрошокером

В Ялте задержали мужчину, выстрелившего в работников отеля из электрошокера

В Крыму росгвардейцы задержали пьяного россиянина, который повздорил с сотрудниками отеля и выстрелил в них электрошокером. Об этом сообщает Telegram-канал регионального ведомства.

Уточнялось, что мужчина был задержан в одной из гостиниц Ялты сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии. Отряд прибыл в отель по сигналу «тревога». Было установлено, что сильно пьяный постоялец сначала сам спровоцировал конфликт с работниками, а после произвел выстрел из электрошокера в их направлении.

«По счастливой случайности никто не пострадал. Злоумышленника, которым оказался житель одного из регионов России, передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка», — сказано в сообщении.

